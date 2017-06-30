﻿神奇的配搭 Paco向佐陳煒吳樾有約會

日前，由博納老闆于冬帶領將上映的動作片《殺破狼．貪狼》監製鄭保瑞及黃柏高、導演葉偉信，演員吳樾出席第20屆上海電影節及博納之夜。要趕回橫店拍劇的吳樾因約了向佐食飯，故邀請Paco一齊參與，估唔到Paco去到橫店又撞到正喺當地拍《宮心計2深宮計》嘅陳煒，相請不如偶遇，四位大纜扯唔埋嘅朋友當晚嚟一個Happy Dinner，笑足全程。



一眾《殺破狼．貪狼》團隊在上海出席電影節及晚宴，在電影中飾演春籍華裔警員的吳樾在台上表現開心，同大熊公仔不斷自拍，完成電影節工作後，吳樾即趕回橫店拍劇。



傾得投契



因為Paco行程有點鬆動，知道吳樾第二日約咗喺當地拍嘢嘅向佐食晚飯，心郁郁Paco即Follow，第二日去到橫店茶餐廳食下午茶，見到因為落大雨而停工嘅陳煒喺度食茶餐，問佢夜晚有無空，佢話有，然後火鍋飯局又多一個人，撐枱腳變齊齊食，仲未拆髻嘅向佐話好開心。飯局人腳雖然有啲怪，但眾人傾得好歡欣，仲話唔該再約。



採訪：袁東亮