 Advertisement
  • 2017年6月30日 星期五
  • 34º
  • 60%
熱門： 習近平回歸20周年勒索軟件鷺鳥林勞力士

日報新聞 > 娛樂

﻿巨肚楊洛婷被勸停買孕婦裝

2017-06-30 列印
■楊洛婷怕悶拒完全停工安胎。
■張繼聰與楊洛婷齊出席活動。
Previous Next

　　楊洛婷與張繼聰昨出席一食肆啟動禮活動，懷有6個半月身孕的楊洛婷挺巨肚亮相，她透露很多朋友都勸她應停工多休息，但她卻怕沒工作會很悶。問到腹大便便接洽工作，酬勞是否收貴些？楊洛婷笑言不講錢，又自言購置太多孕婦裝，連老公、Dear Jane主音Tim也叫她不要再買。

　　至於化身外賣仔的阿聰，被問到可會為女兒張靖辦大型百日宴？他稱應該不會，只會與家人一起吃飯度過。談到好友蘇永康日前以「張靖小朋友」名義，捐出100個飯盒予長者，慶祝張靖出世100日，問到可有準備回禮送給蘇康的兒子？阿聰稱：「要交給太太（謝安琪）處理。（準備禮物送給女兒？）o依家諗起日後有男生拖佢嘅手，我經已好嬲，我要獨霸佢十年八載先！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd