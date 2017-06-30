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﻿陳瀅「真空」上陣玩沙雕

2017-06-30 列印
■陳瀅和麥美恩化身「美人魚」。
■陳瀅「大解放」益fans！
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　　陳瀅和麥美恩昨日齊出席海洋公園夏水禮活動，更即場玩沙雕化身「美人魚」！

　　穿低胸吊帶背心的陳瀅透露，因自己太大汗，怕戴Nude Bra會不穩，索性不戴Bra「真空」上陣，「大解放」的她說：「現在甚麼也沒有戴，感覺很free！」她亦視作「好平常」，因在家和到外國旅遊都不戴胸圍呢！
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