 Advertisement
  • 2017年6月30日 星期五
  • 34º
  • 60%
熱門： 習近平回歸20周年勒索軟件鷺鳥林勞力士

日報新聞 > 娛樂

﻿紮肚修身

2017-06-30 列印
32歲 楊愛瑾 ■產後兩個半月，Miki條腰返嚟嘞！
34歲 陳爽 ■2月8日誕B女，坐月後即紮肚15日。
35歲 葉翠翠 ■4月11日誕B仔，紮肚後5月尾fit爆出活動。
Previous Next

　　產後快速修身嘅Miki，早前大晒「10日超級紮身療程」後嘅扁肚，其實好多女藝人產後都試過紮肚減腹部贅肉。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd