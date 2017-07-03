﻿暴雨下唱回歸騷 黎明又拋金句

新任特首林鄭月娥在履新第二天，先後到北區、紅磡及中區探訪市民，直接交流，聽取他們的心聲，這不是親民公關咁簡單，而是讓政府高層有機會親身體會市民面對的問題，掌握第一手民情和意見，以協助政府構思更完善的對應政策，以貼近市民的需要。不單止特首要經常落區，其他問責局長也須多走入社群，了解民情，令施政更加到位。 林鄭月娥的公務員歷練，證明她是一名能幹和有心的公僕，也敢於創新，現在她更上一層樓，成為本港新一任的特首，需要全盤掌握社會的脈搏，以更廣闊的視野，處理各項政策問題。站在更高層次，她在就職第二天不忘親身走到基層之中，不止給市民打氣，也為了更好地了解市民的所思所想。 特區政府各政策...

2017-07-03