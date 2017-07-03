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﻿暴雨下唱回歸騷 黎明又拋金句

2017-07-03 列印
■噚晚落咗好耐雨，但黎明現身前就停雨。
■因為天雨影響音響器材，Chilam差啲唱唔到。
■小春、Chilam及黎明合唱《三人行》揭開序幕。
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        七一回歸有好多慶祝活動，包括邀請咗黎明、張智霖及陳小春演唱嘅慶回歸《開心幸運里音樂會》，雖然噚晚突然落大雨，但無損黎明拋金句嘅雅興及觀眾睇Show嘅心情。煙花匯演結束後，音樂會接住開Show，Leon聯同Chilam及小春合唱《三人行》，Leon唱完即拋金句：「一秒間兩個世界，落完雨又唔落，多謝晒，大家唔知落雨就來，來到又落雨，辛苦晒。」而Chilam就多謝大家落雨都去睇騷，佢仲夾埋小春整鬼Leon ，指他是「地主」讓他唱先。

        小春同黎明合唱《友情歲月》前講笑，小春話原本想不來，因個仔生日，黎明話就犧牲個仔生日，小春即說唔得，等陣返屋企同個仔慶祝，黎明笑指細路仔都無時間觀念，小春無奈答：「真係唔夠你來。」期後Chilam也自爆昨天也是其母生日，黎明即大叫伯母生日快樂。
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