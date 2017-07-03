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﻿十月紅館開Show 劉美君自爆再做阿嫲

2017-07-03 列印
■講到演唱會海報被紅隧要求下架，Prudence表示初聽到消息無唔開心。
■林憶蓮同陳慧嫻拍片祝賀老友開Show。
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  52歲的劉美君（Prudence） 為10月14及15日的紅館Show舉行記者會，一班老友如林憶蓮、陳慧嫻及譚校長等好有心拍片賀Prudence，相隔9年再踏紅館，拎過影后嘅佢今次會又演又唱。

  Prudence自爆將再做嫲嫲，孫女將會9月出世。而她開騷時正值孫女滿月，不過佢好快要籌備個唱，到時無時間返美見證孫女出世。她說：「因為正如火如荼綵排個騷，睇唔到佢出世，但好開心係孫女，不過我都有同孫仔講依然好錫佢，因為佢係長子嫡孫。」
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