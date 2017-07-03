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﻿羅霖欣喜兩子打工孝親

2017-07-03 列印
■羅霖與活動中的俊男齊擺甫士合照。
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　　羅霖昨日出席一活動時透露，她早前到內地拍無線劇集《宮心計2深宮計》外景，有一日在園林景區拍攝，因有太多遊客，等了兩小時也拍不到，最後要一名內地場務跪地擋人龍才能完成。

　　羅霖說這次是她首度拍古裝，亦是第一次離開兒子長達個多月，返港見到兩子消瘦兼黑眼圈，就立即準備湯水和美食谷肥他們！羅霖亦透露，次仔開始做暑期工，大仔亦搵緊工，他們更主動說將一半人工孝敬她，令她冧到爆！
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