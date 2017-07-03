 Advertisement
  • 2017年7月3日 星期一
  • 30º
  • 78%
熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 娛樂

﻿GOT7唱《浮誇》冧港迷

2017-07-03 列印
■GOT7在亞博與粉絲見面，又唱又跳。
■Jackson（右）與隊友Mark玩遊戲。
Previous Next

　　韓國七人男團GOT7，前晚在亞洲博覽館舉行fans見面會，當中香港成員Jackson回到「主場」，獲大批粉絲舉燈牌支持。七子身穿黑色套裝出場時又跳又唱，令歌迷狂呼。其後各自以廣東話自我介紹，Jackson表示相隔一年再在港演出，感到十分開心。其中泰國成員BamBam說：「準備好開party未呀？」遭Jackson矯正他的發音，當成員有謙講廣東話時，Jackson更取笑說：「我完全唔知你講乜！」

　　GOT7亦有在台上玩遊戲，要分組玩蒙眼扑隊員的頭，結果Jackson被扑中；其後又要蒙眼畫畫兼大跳性感舞蹈，論全場氣氛最熱烈的是成員苦練了唱廣東歌，當他們齊齊唱出陳奕迅的《浮誇》時，冧暈全場歌迷。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd