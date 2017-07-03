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﻿萬梓良謝票 粉絲爭住集郵

2017-07-03 列印
■萬子笑言要跟每一個粉絲合照。
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　　由張繼聰、白只、王敏奕、顏卓靈、萬梓良（萬子）及吳家麗等主演的本土喪屍電影《今晚打喪屍》上映三日，票房收超過200萬，各演員分別四出謝票。日前萬子更單拖現身荃灣一戲院，親身答謝一眾買票入場支持的觀眾。

　　萬子表示：「有啲粉絲由細睇到我大，o依家更帶埋小朋友一齊支持，真係開心，但o依家啲小朋友，應該改口叫萬子叔啦！」近年很少有機會睇到萬子演出，所以完場後觀眾都爭住要同萬子合照。萬子在散場前，特登跟工作人員說：「完場後安排一個地方，可以畀觀眾留低影相，我想逐一同佢哋合照，啲粉絲真係好熱情，所以一定同佢哋影相！」

　　排隊合照時，不斷有人跟萬子說「好鍾意你」、「好開心見到你」、「你演得好好睇」，對於粉絲的熱情，萬子表示：「好多謝佢哋支持我，我都好希望電影票房不斷升，快啲跟大家一齊慶功！」
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