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﻿舒淇威尼斯晒「事業線」

2017-07-03 列印
■舒淇乘坐小船赴會。
■舒淇在園中留影，畫面唯美！
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　　舒淇近日應一國際著名珠寶品牌邀請，飛赴意大利的威尼斯出席一公開活動，身穿谷胸宮廷裝的她，在園林閒逛、乘小船和河上留倩影，豪晒「事業線」，看來非常寫意。

　　舒淇近年屢受皮膚敏感問題困擾，食藥戒口均難以斷尾，令伊人相當苦惱。舒淇不時苦中作樂，繼早前分享素顏照，稱「臉上有許許多多的故事，每個看起來都很可愛且有深度，只是或許有時過程辛苦了點」，並希望過敏症別發作後，日前就笑言要「不洗澡對抗敏感」。
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