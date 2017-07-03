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﻿李璨琛陳果回味 廿年前《香港製造》

2017-07-03 列印
■李璨琛再穿《香》片戲服亮相。
■陳果當年用50萬拍成《香》片。
■顏卓靈亦有捧場。
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　　陳果執導的經典作《香港製造》相隔20年，近日經修復後再上映，陳果前晚聯同男主角李璨琛、顏卓靈及Shine兩位成員黃又南與徐天佑出席首映禮。李璨琛更特意穿回當年的戲服出席首映，不過卻似乎不太合身，他謂沒想過電影20年後會再上映，笑言要多謝「回歸」，談到現在政治環境改變，再看此作品感覺可有不同？李璨琛說：「我唔會帶太大政治感覺去睇，拍嘅時候冇諗太多，當時我只係一張白紙。」

　　至於可會再拍續集？陳果笑言：「（戲中角色）死晒喇噃，要翻生先可以再拍，20年前拍攝好平，只需50萬。」又直言成本並非最大問題，要構思故事才有動力去做，並意有所指說：「現在家嘈屋閉，好多嘢會牽連到，好難做。」



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