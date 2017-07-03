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日報新聞 > 娛樂

﻿胡敏珊自認追求者眾

2017-07-03 列印
■胡敏珊稱追求她的人，「多到數唔到」。
■趙哲妤（左）盼獲筱靖教講普通話。
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　　曾有「鐘錶界美女」之稱的胡敏珊近年積極轉型，昨出席一公開活動時透露，自己的「桃花」多了。問到是否追求者眾？她笑言：「多到數唔到，（追求者的年齡？）二十幾歲到六十歲都有。」

　　同場的趙哲妤（Uny）和筱靖亦積極從商，Uny坦言很想做網上紅人，更叫筱靖教她講普通話，筱靖就踢爆Uny的瘀事道：「Uny成日誤會人哋嘅意思，有次個主持叫佢試食蒜頭，話係窮人家嘅零食，Uny就聽成『唐人街的靈芝』，仲猛話『是的、是的』！」



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