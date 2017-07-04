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﻿TWICE進軍日本 遭狂迷恐嚇淋鹽酸

2017-07-04 列印
  韓國人氣女團TWICE近日進軍日本，連日來在當地進行活動，日本樂迷反應熱烈。不過今次TWICE攻日竟然惹來韓國的粉絲反感，更有激進的狂迷在網上留言，指責她們捨棄韓國，要到日本賺錢，又叫TWICE不要再返韓國，因為會在機場用鹽酸淋她們，而該留言目前已被刪除。

  TWICE前日於日本舉行出道showcase，獲15,000名粉絲捧場；TWICE前晚完騷後休息一晚後，其中五位成員昨日下午飛返韓國金浦國際機場。由於收到恐嚇，TWICE所屬的JYP事務所表示已加派保安，公司亦會追蹤留言恐嚇的網民IP，掌握了相關資料及證據後便會起訴該狂迷。
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