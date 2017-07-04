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﻿《京城》扮大肚 阿嬌呻被圍觀「生仔」

2017-07-04 列印
■「腹大便便」的阿嬌早前拍攝的電影海報！
■阿嬌與Chilam在記者會重演海報的甫士。
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        阿嬌（鍾欣潼）和張智霖（Chilam）前日於北京，出席合演的驚慄電影《京城81號II》宣傳活動，暢談拍攝該片的趣事，阿嬌笑言最難忘在片中生仔時，現場有十多位男士「圍觀」！本報記者

        阿嬌（鍾欣潼）與張智霖（Chilam）合演的驚慄新片《京城81號II》將在月底在港上映，他們前日就聯同台前幕後在北京出席記者會造勢。

阿嬌在會上透露，她在該片首度扮演大肚婆，未有懷孕經驗的她拍攝前四出搜查資料，並追問Chilam，他的老婆靚靚（袁詠儀）懷孕時的表現。被問到最難忘的場口時，阿嬌說就是分娩的戲份，「拍生BB嗰場，現場十幾人圍住我，全部都係男人，起初真係唔識做反應，後來發現大家嘅目標其實一致想快啲收工，所以我好快就生咗！哈哈！」





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