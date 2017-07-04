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﻿馮盈盈濕身派「福利」

2017-07-04 列印
■Kary再度晒比堅尼靚相。
■馮盈盈性感度滿瀉！
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　　港姐冠軍出身的馮盈盈，加入《學是學非》做「是非精」主持後人氣亦告上升，她的社交網站亦獲不少Fans關注，雖然伊人已公開有「筍盤」男友，但她亦甚大方，最近就向網民大派「福利」，發放身穿低V比堅尼，浸在水中的靚相，更獲不少網民稱讚好身材！另外，人妻吳雨霏（Kary）亦愛晒比堅尼靚相，昨日就貼出新泳照與眾同樂！圖：網上圖片
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