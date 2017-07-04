﻿個唱加場慰知音 克勤1萬張門票公開發售

洪祖杭、余潤興、何世柱、胡寶星、林建岳、許晉奎、張廣勇等名人都是馬主，他們同時亦有第三個身分，全都是跟歷史悠久的南華體育會有關，包括董事、執行委員會會員或前足球部主任。他們不少季內都曾拉過頭馬，洪祖杭的「佳龍駒」更成為四歲三冠王，夠厲害吧！但南華體育會方面，尤其是足球隊的情況就不太理想，球隊史無前例地自降甲組作賽，在香港足球圈中引起一個極大的震盪。 事件發生了個多月，最多的消息是關於前足球部主任張廣勇，有矛頭指向他未支付最後一期的贊助費用，南華會因而決定不再與他合作，但同時又不願意與其他人合作，最終這支百年名牌便脫離了頂級聯賽行列。不過，南華會由出事至今，只發布過一份新聞公...

2017-07-04