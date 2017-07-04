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﻿個唱加場慰知音 克勤1萬張門票公開發售

2017-07-04 列印
■克勤親身到紅館宣佈再加場。
■手拎大束黃色氣球的克勤，承諾加場不設內部認購。
■克勤到電台宣傳個唱和新碟。
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        李克勤昨天到新城電台接受訪問，宣傳9月舉行的三十周年演唱會及新碟《30克》。鑑於早前有粉絲呻買不到門票，克勤與公司洽詢後，決定將9月3日加場的1萬張門票全數公開放售「抗黃牛」。克勤又笑指個唱由最初3場加到8場，可請大家吃飯。

        昨日，李克勤拎住一大束黃色氣球在紅館外的露天廣場拍片，宣佈9月3日加開一場，承諾將有1萬張門票公開發售，着Fans唔使炒黃牛捱貴飛！李克勤稱當初決定開演唱會時好擔心場數問題，笑指若只能開4場便該煨了！開到6場只算合格，現在開8場可請大家吃飯。另外，前天他乘5小時車到內地普寧市演出，以為一定要唱紅日，怎知大會為他改選了「月半小夜曲」。而好友譚詠麟（阿倫）緊隨其後演出，克勤離開時傳短訊給阿倫，說天氣很好。怎知對方演唱時風雲變色落大雨，阿倫濕透之餘連髮型也塌了，更傳片給克勤看，令克勤感到不好意思。
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