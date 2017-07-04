 Advertisement
  • 2017年7月4日 星期二
  • 28º
  • 84%
熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 娛樂

﻿陳柏宇擺酒搞到攰爆

2017-07-04 列印
■攰爆的陳柏宇挨在老婆膊頭上撒嬌。
Previous Next

  陳柏宇(Jason)與符曉薇(Leanne)前晚舉行婚宴過後接受訪問，一臉倦容的Jason稱成晚滴酒不沾，不停與賓客影相。Leanne爆老公在台上忍不住細聲說「點解啲人影完又影？」雖然累透，二人亦堅持去After Party。Jason又爆關楚耀飲醉。此外，為了紀念大婚日子，Jason錄製了由林奕匡作曲、黃偉文度身訂造歌詞的新歌《霸氣情歌》。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd