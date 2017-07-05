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﻿大島優子爆粗後疑遭「雪藏」

2017-07-05 列印
　　日本組合AKB48前一姐大島優子，離隊後發展不俗，但早前AKB人氣總選中，NMB成員須藤凜凜花在沒有通知任何人之下，在台上宣佈結婚，大島事後展示寫有英文粗口的帽子鬧須藤。事件令大島被狂插，指她不應爆粗。大前日大島在舉行Fans見面會時，表示正計劃離開日本一段時間留學。

　　有指實情是大島是因爆粗事件而被「雪藏」，其事務所最初稱不回應她的私生活，後來愈傳愈厲害，事務所就否認她要暫停活動。
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