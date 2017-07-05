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﻿Chilam 郭靖上身撞正「容兒」

2017-07-05 列印
■Chilam與謝娜上演爆笑版《射鵰》。
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  張智霖（Chilam）曾在94年扮演劇集《射鵰英雄傳》中郭靖一角，近日亮相內地綜藝節目《快樂大本營》宣傳新片《京城81號Ⅱ》時獲邀再扮郭靖，與扮演黃蓉的謝娜上演《射鵰》，令人忍俊不禁！

  Chilam除擺出引弓射鵰的招牌動作外，更被謝娜即場要求打出「降龍十八掌」，他亦不負眾望，打出「亢龍有悔」、「飛龍在天」等經典招式。當「靖哥哥」Chilam四圍大叫「蓉兒」時，在場的另一嘉賓容祖兒即刻舉手，惹來哄堂大笑。之後Chilam和謝娜合唱《射鵰》主題曲《鐵血丹心》，謝娜咪嘴扮甄妮唱廣東歌，反而Chilam就唱live，亦令觀眾笑到捧腹呢！
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