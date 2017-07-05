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﻿張秀文拒拍露點寫真

2017-07-05 列印
■張秀文露腰晒腿出席活動。
■劉穎鏇卸任港姐後將為無線拍劇。
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  張秀文與劉穎鏇昨齊出席一宣傳活動時談及組隊旅行，劉穎鏇表明想邀偶像吳卓羲同行，還透露早前於無線高層樂易玲的生日會上遇到吳卓羲，她隨即上前「集郵」，又謂只視對方是哥哥，不怕傳緋聞。至於張秀文被問到可會趁旅行時拍露點寫真？她坦言曾有人跟她的經理人洽談過，但未講到兩點問題上已推卻，又說：「雖然外表開放，但都唔會跟大家分享，兩點對我好珍貴。」

  另外，劉穎鏇透露卸任港姐後將於9月拍劇，張秀文聞言即嘩一聲，又指對方那麼快便知道兩個月後的工作，不過她卻否認羨慕劉穎鏇一卸任即有工作。
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