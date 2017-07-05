 Advertisement
  • 2017年7月5日 星期三
  • 29º
  • 83%
熱門： 林鄭港姐鄧桂思雙酚A鷹君

日報新聞 > 娛樂

﻿舊地舉行囝囝百日宴 蘇永康爆子華有止喊秘技

2017-07-05 列印
■阿公話佢細個時，父親在六國夜總會玩音樂，「所以喺呢處搞百日宴好有意義，亦是為了紀念父親。」
■車婉婉孭住囝囝BBQ到場。
■佗B五個半月嘅胡杏兒都有出席。
■Jazz契爺子華、許志安及梁漢文齊到賀。
Previous Next

前晚，蘇永康（阿公）和太太馮翠珊（Anita）為出生105日的囝囝蘇展宏（Jazz）舉行百日宴，新手爸爸自誇生了一個乖仔所以湊仔無難度，佢又爆料指囝囝契爺黃子華有秘技，就係Jazz一喊，佢一抱就會收聲，好神奇。

        阿公喺六國飯店筵開11席，病瘉久未公開露面的陳子聰亦同老婆何超儀畀面到場，還有黃子華、許志安、胡杏兒夫婦等，而車婉婉亦孭住囝囝出席。

　　阿公笑晒接受訪問，佢拎住兩張照片，一張是蘇媽媽抱著BB的他，另一張是蘇媽媽抱著孫仔Jazz，阿公話1967年佢嘅百日宴就係喺六國飯店舉行，49年後就輪到自己囝囝。

　　提到囝囝契爺子華，阿公話佢當晚好重要，因為只要Jazz一喊佢就會走埋去，一抱Jazz就唔喊，「任何人包括我都唔得，好奇怪，我懷疑子華每個星期去一次母親的抉擇幫手囉，哈哈！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd