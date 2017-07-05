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﻿Baby子怡巴黎睇靚衫 嘉玲珍妮花惺惺相惜

2017-07-05 列印
■嘉玲上載與珍妮花的合照，並大讚對方。
■Baby與姬絲汀（左）並排睇騷。
■嘉玲與章子怡兩位美女喜相逢。
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  劉嘉玲、章子怡、Angelababy、珍妮花羅倫絲、妮坦莉寶雯、羅拔柏迪臣及姬絲汀登斯等，於巴黎時間前日出席在當地舉行的Dior 2017秋冬高訂時裝騷。眾女星盛裝出席酒會，嘉玲和奧斯卡影后珍妮花亦惺惺相惜，合照留念。

子怡以透視晚裝登場，吸引現場攝影師不停拍攝，當子怡聽到有人喊她的名字時，她就俏皮地轉身，十分搞笑。另外，Angelababy誕下「小海綿」休息近3個月，首次以中國區品牌大使出席活動；其後在品牌的時裝騷上，Baby就換上低胸牛仔裙與前蜘蛛女姬絲汀登斯並排睇騷。
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