﻿老公不廢 謝安琪無限期停工 張繼聰千萬賣身蕭定一

上周六，張繼聰豪花50萬與謝安琪（Kay）在主題公園酒店為囡囡Karina（張靖）搞百日宴兼慶祝結婚10周年，為愛妻送上驚喜。據知，「前世情人」Karina腳頭好，仲好旺爸爸，今年阿聰接拍咗10個廣告，做埋電影男主角，同埋最重要獲蕭定一垂青以千萬高價簽約3年，難怪謝安琪產後唔急於修身復出，她帶住「幸福肥」說：「口依家我放心畀頭家佢擔當，有佢頂住，作為一個家庭主婦覺得好幸福，可以好開心咁去休息，唔排除唔再復出。」 採訪：方騫平



上周四晚一眾《今晚打喪屍》演員出席首映，人逢喜事精神爽，「升呢」做電影男一嘅阿聰全程四萬咁口接受傳媒訪問，交足「功課」後才入戲院睇戲，原來老婆謝安琪經已秘密入內撐場。Kay為支持老公漏夜出動，Karina唯有交低畀陪月照顧，至凌晨12時散場，兩公婆唔去慶功宴飛車回家餵奶，離開前阿Kay好識做，大讚老公做得好好，嚟得好有價值。



安心休息



大仔張瞻半歲時，Kay已急不及待復出，但今次卻宣佈無限期停工，靚媽話：「其實我只係享受唱歌向來冇乜鬥心，家注意力全部放晒落屋企人同老人家度，而且阿聰家可以好輕鬆咁承擔到屋企擔子，我真係可以放心去休息，就算唔再唱歌都唔係好可惜啫。（蕭定一用千萬簽阿聰係咪平反『廢柴老公』講法呀？）哈！佢一向好好，只係外間睇唔到啫，我哋兩公婆會互相支持。」



TVB爭人



據知，TVB都有加入「爭聰」行列，仲以歌影視三方面配合一哥位置做餌，不過，阿聰曾經跟蕭定一合作過，好欣賞對方在製作電影方面的誠意。阿聰說：「未來我主力拍電影，希望有多啲學習機會，反而我無諗過會再出唱片，但會繼續接登台show。」至於係咪收千萬加入？阿聰沒有否認，他大笑說：「係一個開心價，誠意金十足，我都好滿意，作為一個演員好感謝畀機會我嘅所有人。我所有收入都要上繳，錫老婆係要咁做，所以我都係一個冇收入人士，反正日日開工都係食飯盒坐外景車出入。其實佢湊住小朋友又要打理家務，決策咁多嘢比我辛苦，日後佢唱唔唱歌交畀佢選擇，我最怕佢咁有天份唔再唱歌會好嘥，亦會俾佢歌迷鬧爆我。」



