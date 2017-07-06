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﻿Christina騷胸賀美國國慶

2017-07-06 列印
■Christina賣大包騷身材慶祝。
■Paris穿上美國國旗圖案比堅尼「應節」！
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  不少荷里活名人紅星非常愛國，趁前日7月4日是美國國慶日，紛於網上留言及出外慶祝。天后級歌手Christina Aguilera選擇落水暢泳慶祝，她特意穿上紅白色泳衣，並於池邊大晒豐滿上圍之餘，還拉起美國國旗影相。

  美國名媛Paris Hilton亦穿上美國國旗圖案的比堅尼，與國旗合照。至於身在巴黎出席時裝周的「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）就在咖啡杯蓋上插上美國旗的牙籤，還有巴黎鐵塔作背景，她更寫上：「來自巴黎的4號快樂！」圖：網上圖片
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