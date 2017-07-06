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﻿夏文汐自揭一早「睇中」黎諾懿

2017-07-06 列印
■黎諾懿與夏文汐合作新劇《逆緣》。
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  夏文汐和黎諾懿昨日齊為無線新劇《逆緣》試造型，兩人在劇中與林夏薇的感情關係錯綜複雜，夏文汐更透露與黎耀祥亦有感情線，詳情如何則大賣關子！

　　首次為無線拍劇的夏文汐笑言不會預計很輕鬆，有空亦要刨劇本。黎諾懿卻說在無線拍劇好輕鬆，有他們「頂住」，即時O氹到夏文汐很開心！

  她亦讚黎諾懿有氣質、好掂，看《馬家開飯》時亦有留意他，想不到監製已找他了，和黎諾懿可說是很有緣份，黎諾懿聞言連聲多謝。
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