﻿日本狂掃平價廚具 丘凱敏大丸草餅勁回味

Anna婚後工作唔多，偶然才出席公開活動，因最近與一位上海好友一齊研究廚藝，她笑言：「佢話Made in Japan嘅廚房用具好好用。」因Anna每年都愛到東京旅遊，於是二人即坐言起行出發到當地搜羅，其中Anna情有獨鍾一隻膠鑊鏟，她補充說：「我煎魚餅時成日都諗，如果有個鑊鏟可以鋒利啲，切埋魚餅就好。」果然今次在東京Tokyu Hands買到，瘋狂的她還掃了很多飯勺和筷子。此外因她很注重防曬，今次都尋到寶，「上年買咗個防UV嘅口罩好好用，因為其他地方通常係黑色，但佢哋有啲好淺嘅顏色，所以舖頭嗰十幾個我都買晒，仲掃咗啲太陽帽同防曬手襪。」
輕鬆Hea遊
因今次二人主要是去買廚房用品，沒有特定的行程，所以每天都可輕輕鬆鬆四處行逛，Anna笑言：「行到六本木嘅Mid-town公園，因當日天氣好好，見到好多人都坐喺草地上曬太陽休息，感覺好舒服。」之後她們去了著名的「八兵衛」食燒烤，又到Grand Hyatt酒店的Roku Roku食壽司，她表示：「每次食都覺得好新鮮，今次除了吞拿魚和海膽壽司，最好味係葱壽司，因為食咗幾件魚Sushi先上，入口特別覺得清新。」不過草餅才令她最回味無窮，她笑言願意為了草餅再飛去日本。