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﻿林雅詩拒證「被搶手袋」事件真假

2017-07-06 列印
■林雅詩自稱是「受害者」。
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  林雅詩早前在馬來西亞街頭玩直播時出現「被搶手袋」鏡頭，事後被大馬警方質疑造假，影響當地治安聲譽，並擬將她列為不受歡迎人物、禁止再入境。林雅詩昨現身一公開活動時就此表示：「大馬無列我入黑名單。（被搶手袋時沒報警？）交公司處理，我很驚、我是受害者……我不覺得自己有錯……很驚，有因素公司不讓我講（不讓你講搶手袋事件是真是假？）……影響很多人、其他國家，不想講。」
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