﻿松岡李那 發誓不搶別人老公

日模松岡李那早前被指有「緋聞新歡」疑做「小四」，曾經歷父母離異的她昨出席一品牌活動時，五度強調自己不會拆散別人家庭及不會搶人老公，並發誓絕不會做這種事。事發當晚她有點醉，不記得經過，事後看片段只是一秒攬腰，因一、兩秒就變成大新聞、造成誤會感到非常對不起。



松岡亦指遭「情敵」Mandy Lieu「傳短訊狂鬧」的傳言非事實。松岡稱之前已認識該「緋聞新歡」，她拍第一部電影就是對方投資，和對方只是朋友，她很尊敬他，並大讚他是好人、很Nice又有魅力，松岡亦視他為「大哥哥」，和他沒談及今次事件。