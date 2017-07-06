 Advertisement
  • 2017年7月6日 星期四
  • 27º
  • 91%
熱門： 林鄭港姐鄧桂思雙酚A鷹君

日報新聞 > 娛樂

﻿譚嘉儀疑被非禮報警求助

2017-07-06 列印
■譚嘉儀昨於電視城接受訪問。
Previous Next

　　星夢藝人譚嘉儀前晚在旺角行人專用區街頭表演期間，疑遭南亞裔男子摸臀非禮報警求助。她昨日返電視城錄影節目，被問及此事件時，她雙手合十說：「唔好意思！唔好意思！」隨即被助手拉入錄影廠，約10分鐘後，唱片公司安排她接受傳媒訪問。

　　譚嘉儀指有關事件已交警方調查，不多講內容。她承認自己「有少少唔開心」，但已平復，並自爆讀中學時曾被非禮。問到事發時是否感到被摸？譚嘉儀重申事件已交警方處理，但她不會因此事件而不敢去旺角。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd