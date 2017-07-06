﻿從未認拍拖 忽然定婚期 宋仲基10.31娶宋慧喬

35歲韓國女神宋慧喬一直不認戀上細4歲的熒幕情侶宋仲基，上月被撞破前後腳蜜遊峇里亦照例否認拍拖，估不到月底有新片上映的宋仲基昨日突然宣佈10月31日娶喬妹，震驚亞洲粉絲，而雙方經理人均否認「奉子成婚」。本報記者



31歲宋仲基和35歲宋慧喬拍韓劇《太陽的後裔》傳出「姊弟戀」，地下情埋藏一年，昨日宋仲基在網上撰長文宣佈婚訊，「這部讓我光榮的作品，超過我應得的愛，讓我有非常幸福難忘經歷。度過那段幸福時光，我有了非常可貴的愛人，確認彼此真心之後，我們發展成戀人。2017年新年伊始，我們彼此約定人生。在2017年10月最後一天，我將和宋慧喬舉行婚禮，我們將共同面對、開啟新的人生。」



《太陽的後裔》種愛苗



宋仲基坦言會嚇到fans，解釋本來想早日宣佈婚訊，但因結婚是兩人的決定，加上重視家人意見，所以要小心做決定，他更擔心婚訊會影響在月底上映的新片《軍艦島》，不想私事影響了劇組的努力。宋仲基的經理人回應婚事，表示目前未確定婚禮場地，雙方父母還未進行相見禮。



準新娘喬妹其後也在官網留言指與宋仲基一開始是有默契的拍檔，拍攝完也經常聯繫，雙方愈來愈了解，更感受到他的真心，對突然宣佈婚訊，雖然感到緊張，但相信大家會支持她。



100億韓圜築愛巢



宋仲基表示年初已訂婚，韓國雜誌昨日曝光一輯雙宋今年1月密遊日本的照片，有可能當時在日本求婚。據知，宋仲基於1月以100億韓圜（約6800萬港元）在梨泰園購入佔地三層的獨立屋作為愛巢。亦有揣測上月雙宋到峇里是拍攝婚照。至於宋仲基父親被問到兒子與喬妹一段「姊弟戀」開花結果時坦言：「雖然宋慧喬年紀比兒子大一點，但兒子喜歡就好。」



雙宋在圈中人緣甚佳，婚禮必定星光熠熠，有網民期待宋仲基的好友李光洙、劉亞仁、朴寶劍及趙寅成等組成最型伴郎團；而喬妹和黎明份屬好友，到時黎明亦可能到賀。而一對準新人工作未受影響，宋仲基近日獲Netflix邀拍新劇《王國》，喬妹也獲邀拍慰安婦題材韓片《還鄉》。