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﻿「男神殺手」戀事多

2017-07-06 列印
■李秉憲與喬妹拍拖唔夠一年玩完。
■喬妹與玄彬當年承認拍拖時好轟動。
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        有「男神殺手」之稱的宋慧喬，多次傳與合作拍戲的男星撻着，包括李秉憲、Rain、玄彬及姜東元等，但喬妹親口承認的只有兩段情，其中一個是03年合作《All In真愛賭注》的李秉憲，二人愛得高調，但不夠一年便結束。另一個是玄彬，二人08年合演韓劇《戀愛夢工場》後傳出因一場吻戲而擦出火花，翌年8月雙方承認戀情，但11年玄彬入伍當日，宣佈與喬妹已分手。

相比起喬妹，宋仲基的戀聞少得多，只與《善良的男人》拍檔文彩元及女星徐孝琳傳過緋聞。
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