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﻿萬眾期待雙宋靚B

2017-07-06 列印
■宋仲基的童年照十分可愛。
■喬妹小時候已是小美人。
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雖然雙宋經理人已否認宋慧喬懷孕，所以要火速完婚的傳聞。不過一眾網友就非常期待這對俊男美女的結晶品面世，紛紛翻出二人的童年照，發覺兩人小時候的顏值已十分高。宋仲基紮了朝天辮，一臉淘氣，更被指長得像女仔；而喬妹就戴上學士帽，一副美人胚子模樣，有網民更笑言他們小時候的樣子已經十分相襯。
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