 Advertisement
  • 2017年7月7日 星期五
  • 26º
  • 89%
熱門： 林鄭港姐鄧桂思雙酚A鷹君

日報新聞 > 娛樂

﻿張靚穎唱好《鮫珠傳》被挑機

2017-07-07 列印
■張靚穎大讚劉俊孝(左)和盛冠森(右)唱功。
Previous Next

  新片《鮫珠傳》台前幕後前日在北京為該片舉行主題曲發佈會，盛冠森、劉俊孝及獻唱該曲的張靚穎亦有出席。會上首播由《鮫》片主角王大陸及張天愛拍攝的主題曲《請讓愛情相信你》MV，張靚穎亦首度獻唱新歌，盛冠森和劉俊孝忍不住上台「挑機」，盛更Rap了一段歌詞，令張靚穎大讚原來《鮫珠傳》劇組真的是臥虎藏龍！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd