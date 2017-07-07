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﻿麥長青高血壓醫囑減磅

2017-07-07 列印
■即將開拍新一輯《街市遊樂團》的麥包，暑假會抽空舉家外遊。
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  麥長青（麥包）日前化身廚師造型，拍攝宣傳短片《健康食堂》，呼籲香港人關注高膽固醇問題。席上，麥包跟多位醫生合作，受高血壓困擾的他順道請教醫生保健貼士，醫生建議他需減磅及改善飲食習慣。而一向愛錫家人的麥包，自身體響起警號後更重視健康，他表示：「我開始注意飲食及做運動，保持心境開朗亦非常重要。」

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