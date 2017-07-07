﻿仲間未原諒偷食老公

日本女星仲間由紀惠上月被爆奀星丈夫田中哲司與髮型師田所幸子偷食三年，其後田中公開向仲間及外界道歉。雜誌《女性自身》日前拍到仲間開車到小栗旬家健身兩小時，離開時丈夫亦拿着健身器材出現，不過他們卻各自駕車離開，全程不發一語，可見仲間還未原諒丈夫不忠，知情者稱「田中已經道歉好幾次，但是老婆受到的傷害實在很大。」



仲間和小栗旬因拍攝劇集《我Miss係大佬》而成為好友，小栗旬斥資在家中設置完善的健身室，因此仲間會到小栗旬家中健身。



