﻿big big channel全球免費download 7‧23 正式啟動

TVB全新免費手機直播應用程式「大台網」(big big channel)，將於7月23日隆重啟動，為全球華人觀眾提供最新及最潮的多媒體視訊體驗。而big big channel於6月23日開始讓用戶免費下載率先體驗。TVB更於全球體驗期間，特別安排big big channel流動直播車及藝員穿梭港九新界與全港市民在現場試玩。而流動直播車亦會前往各個節目外景場地探班，讓藝員在流動直播車上即時開Live直播，直擊他們拍攝節目的幕後花絮，精彩內容陸續有嚟。



全新的big big channel將傳統電視、社交平台及手機應用程式集於一身，TVB全台超過600位藝員會化身KOL，隨時隨地直播及上載影片分享最新私密生活實況，Fans可全天候24小時追蹤藝人的足跡及與偶像互動留言。該App亦會有來自中、港、日及韓的美容網絡紅人提供最潮的扮靚資訊、「星級大廚」肥媽及鼎爺與超過100位名廚加盟分享成名食譜，還有藝人分享親子心得。big big channel亦將開創嶄新的娛樂專區，包括「明星麻將王大賽」和「明星Game超聯大賽」等創新遊戲，由藝人互動對壘，將來用戶更可與歌手合唱最Hit歌曲，並將影片與好友分享。



apm一起download的日子



為令用戶更了解big big channel，TVB娛樂新聞台將於下周日（9日）下午3時在觀塘apm商場舉行現場直播節目《apm一起download的日子》，由該台一眾主持聯同多位歌手藝員如林欣彤、鍾舒漫、JW、C AllStar、張曦雯、龔嘉欣及馮盈盈等，即場下載並一齊開Live玩直播，體驗其好玩之處，並詳細介紹該App各個專區的精采內容。



後生仔big big college專區



此專區會網羅全港各大院校的「後生仔」加盟，成為big big channel「後生仔」big big college專區旗下KOL，開live分享時下後生仔眼中的熱爆話題，他們更會「踩入大台」搜尋電視城內鮮為人知的「怪」角落及傳聞，從後生仔角度出發「走過浮華大學」、「BBC決戰TVB」（由後生仔挑戰藝員鬥本事、與偶像全接觸），還有「抄牌」及「靈探敢死隊」等古怪又有趣的新項目，帶大家走進後生仔世界。此外，各KOL更將於8月衝出香港遠赴台灣支持「世界大學運動會」，體驗國際級的大學體育盛事。



撰文：李佩儀