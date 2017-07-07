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  • 2017年7月7日 星期五
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﻿「直播」好過癮

2017-07-07 列印
■陳瀅直播與劉佩玥一齊開睡衣派對的片段，勁Happy！
■「十優港姐」麥明詩教小朋友做功課。
■大家可在「最HIT」一欄中知道當日最新資訊。（截至周三）
■有多位名廚教大家做特色菜或甜品。
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　　現時big big channel提供最Hit、直播、藝人、達人、煮食、搵食及扮靚等不同選擇供用戶收看，當中「直播」片段有現場感，好過癮。而每段片右上角都會有「追蹤」按鈕，按後每次該藝人上載片段便會自動提醒用戶收看。
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