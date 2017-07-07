﻿黃秋生林海峰 搞埋舞台劇

黃秋生和林海峰同樣在圈中多年，論合作記憶中確實不多，數得出要算97年的電影《誤人子弟》，想不到再來合作不是電影，卻叫《搞大電影》的舞台劇，源於林海峰形容為「屎忽痕」的提議下撮合。他們未進入正式綵排，這天訪問提起多年來相處往事，已相當有火花，相信今次搞埋舞台劇應該一樣精采。



想起二十年前《誤人子弟》中的「黃Sir」和「林Sir」，就忍不住想笑，這令人懷念畫面，去年林海峰讓大家在棟篤笑《林海峰是但噏廣東話》重溫，也促成了今次舞台劇合作，「嗰時搵秋生拍嗰段片，我『屎忽痕』講起不如搵個舞台劇搞吓，就係咁樣佢哋就畀咗個劇本我，但係之後秋生又打嚟，叫我唔好睇呢個劇本住，話唔係太適合。」秋生解釋：「因為個劇本有啲問題，太多粗口唔係咁適合，我都有同佢哋講真係得先俾人睇，費事以為我哋玩呀！」



對白有難度



最後落實將著名編劇David Mamet作品《SPEED THE PLOW》改編，秋生和林海峰分別飾演電影公司高層及製作人，論盡社會縮影的娛樂圈眾生相。由於故事以兩人對話為主，連劇帝都話有難度，「因為啲對白榫位要好夾，唔係咁容易㗎！」不過卻難不到做慣DJ和棟篤笑的林海峰，「我OK嘅，今次係好新鮮嘅嘗試嚟！」兩人更形容今次才算是首次合作，秋生說：「《誤人子弟》只係照劇本去做，今次大家真係一齊去傾個劇本出嚟。」



講起劇本，勾起林海峰當年邀請秋生參與廣播劇《日與夜》，「佢嚟到錄音室睇完個劇本，就話上面同下面唔通，呢件事提醒我哋要寫好啲劇本，仲要度定點應對秋生呢類人，就係死撐話佢角色性格就係咁。」重提往事秋生坦承已記不起，「不過根據描述肯定係會做嘅嘢，但今時今日會多咗體諒人嘅，況且我依家無咁忙，可以同佢慢慢執個劇本。」



撰文：杜淑霞 攝影：謝民光



化妝：Jolinn Ng(黃秋生)、Gricha Chan(林海峰)



髮型：Taychung@FifthSalon(黃秋生)、Niki Lee@Headquarters(林海峰)



服裝：Hackett(黃秋生) 場地：CocoaLab Cafe＠青年廣場