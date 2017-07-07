﻿熊黛林拒認 窒城城「奉子成婚」

熊黛林（Lynn）、Jessica C.（JC）和Ana R.等名模，昨晚均有出席一開幕禮。婚後揚言努力「造人」的Lynn稱仍努力中，每月都要出埠的她幸得老公郭可頌支持，也沒有向她投訴。問到會否減少工作？Lynn說：「有工作是幸運，要識得感恩知足，不強求生BB，要來的始終會來。」



Lynn早前被指在內地節目中疑窒舊愛郭富城和方媛是「奉子成婚」，問到知否城城將為人父？Lynn稱不知，亦不想再與城城扯上關係，她稱節目上只說自己的事，說自己結婚是有計劃的。和安志杰訂婚兩年兼已為人母的JC則透露，將於10月在夏威夷完婚。