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﻿懶理傳迫婚致分手 素顏高Ling風騷歎茶

2017-07-07 列印
■零妝高海寧，皮膚白滑，無乜走樣。
■高海寧甜笑托頭。
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        早前，有指30歲嘅咪神高海寧（高Ling）向音樂人男友鄧智偉迫婚，男方當住朋友面前Say No，高Ling一怒之下執包袱搬離愛巢。昨日下午，本報在圓方巧遇零妝高Ling孖女友人悠閒歎茶，見女神全程冧笑，唔似情變囉！

        高Ling昨日和一女友人下午3時在圓方high tea。兩女邊食邊吹水，坐足兩小時都未走，超級好傾。其間，高Ling不時甜笑托頭，又大笑好風騷，睇嚟佢同拍拖逾4年嘅鄧智偉仲係Sweet緊囉！

採訪：李權威



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