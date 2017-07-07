﻿傳婚後難相處 舒淇馮德倫鬧離婚

41歲性感女神舒淇，去年9月高調宣佈跟馮德倫在布拉格閃婚後，一度盛傳她刻意減產造人，可惜事業剛有點成績的馮德倫卻忙爆廠難配合，加上兩人婚後才正式一起生活，所謂相見好同住難，摩擦倍增，至上月舒淇突然在網上發文吐苦水，截圖圈字留言「說時容易做起來還是困難……但如果常令自己不開心那就應該分離……」，迅即被猜疑她的婚姻亮紅燈，雖然事後舒淇借詞推說否認，但本報收到可靠消息指，舒淇對婚後生活感失望，加上馮德倫不時發少爺脾氣，令舒淇難以忍受，堅決要離婚。「始終大家識太耐，感情似姊妹多過愛人，加上生活習慣完全唔同，住埋就多拗撬，口依家傾掂數，分開但再見亦是朋友。」舒淇密友透露，兩人如今正處分居階段，並已草擬離婚協議書，準備日內簽紙離婚。



正式成為馮太後，舒淇曾公開表示有意生小朋友，甚至考慮退休造人，為達成心願，舒淇第一時間戒掉二十年煙癮，完成老公馮德倫執導的動作電影《俠盜聯盟》更截標停工拒接新戲，又月斥20萬租住淺水灣花園大廈築愛巢，滿以為一切ready好就得，誰知事業終現曙光的馮德倫難配合，新婚初期更經常飛往外地開工，兩人聚少離多，令單方面想生B的舒淇好無癮。



生活多拗撬



密友爆料指，忙爆廠的馮德倫其實好錫老婆，可能因工作壓力太大，經常不自覺發脾氣，甚至試過幾日唔返屋企，激到舒淇爆喊，「有時Kiki（舒淇）問多兩句都會嫌煩，加上佢兩個生活習慣都唔同，住埋就自然多拗撬。」舒淇密友透露，過去兩個月馮德倫一直為即將上映的新片《俠盜聯盟》趕做後期，對舒淇的怨言愛理不理，還把工作壓力帶回家，難怪舒淇上月在網上平台忽然發文：「別把自己的情緒加諸在別人身上！哪怕是自己的親人，沒有人是當你的出氣筒的。」翌日再截圖圈字指「人人也有優點，也各有缺點；若總是將他人的缺點放在心上、掛在口邊，對於優點每每善忘，就會與人過不去。」並留言：「說時容易做起來還是困難......但如果常令自己不開心那就應該分離，因為你已經選擇性的看不見別人的優點，然而人生短短還是開心點好。」留言一出，外間猜疑兩人婚姻亮紅燈。



網上發文吐苦水



翻查紀錄所見，今年二月，舒淇已在網上發文寫道「不是不爭吵，是因為尊重，尊重那麼多年的情份，珍惜這些年的相互成長，因為此，所以一步步退讓，每進一步，讓一步，人與人之間的相處不是寵出來的，而是讓出來的，只有相互尊重退讓包容，當初美好的關係才能維持長長久久……但退讓總是會有極限的！」之後舒淇仍未夠喉，大概三個小時後，舒淇貼了愛貓的相，發了一條溫和很多的內容「知常容，容乃公，公乃全，全乃天……能歷久不衰才能明哲保身。」雖然未指名道姓，但也有人覺得她是跟老公馮德倫起了小風波。



草擬協議各不拖欠



相識20年又拍拖4年，舒淇與馮德倫理應好了解對方，為何婚後才知夾唔到？密友說：「結婚前過夜最多咪係兩三日，性格一定係住埋先現形，Kiki（舒淇）覺得同Stephen似姊妹多過愛人，所以決定做返朋友，離婚協議書都已草擬好，各不拖欠，口依家睇邊日大家得閒就約埋上律師樓簽紙。」飽受婚姻問題困擾的舒淇，皮膚過敏情況亦愈來愈嚴重，為免加重病情，上月尾提出分居，而原本計劃到上海電影節幫老公新戲助陣亦要因病缺席，雖然身邊友人都戥他們的婚姻感可惜，但舒淇明顯已放下，身在意大利出席品牌活動的她，病情好轉心情勁靚。



