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﻿綾瀨遙「乾物女」上身出街開餐

2017-07-08 列印
■戴上口罩的遙妹，被拍到外出用膳。網上圖片
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  綾瀨遙早前被拍到與親友外出用膳，戴上口罩的她不修邊幅兼鬆身衫褲裝束，驟眼看就如她在自己的名作《螢之光 》中的率性「乾物女」Look！

  遙妹近期與上位男星坂口健太郎合作，拍攝新片《今夜，在浪漫劇場》，32歲的遙妹被指「春心動」戀上25歲的坂口，常在片場不停叫「健太郎、健太郎」！
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