﻿衛詩雅拒刻意賣弄性感

衛詩雅前晚出席電影《蜘蛛俠：強勢回歸》首映禮，以Deep V短裙示人的她自言不覺性感，又表示出活動前才收到條裙，但發覺與內衣不襯色，即跑去買新內衣配襯，問到現在是否放寬了性感尺度？她笑說：「我只是BB班，但很開心有人讚我有女人味，我是睇場合着衫，不會為性感而性感，而且現在開始想到將來有小朋友之後，怕他們睇到媽咪年輕時的性感相。」



馬詩慧與兒子一起到場，講到兩個女兒常在社交網站晒性感相，令當爸爸的王敏德有微言，馬詩慧笑指做爸爸的當然想保護女兒，她自己則覺得最重要出來效果靚，相信老公慢慢會習慣，不用特別開導，亦相信女兒有自己的底線，不用時刻提點。