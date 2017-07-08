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﻿婷婷慰問傷手「鷹眼」獲覆：很痛

2017-07-08 列印
■婷婷性感亮相。
■謝洛美負傷亦抽空覆婷婷。網上圖片
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  謝婷婷前晚出席一活動時表示，已傳短訊慰問傷手的「鷹眼」謝洛美維納，並獲回覆說「很痛」。談到日前終承認從未跟「鷹眼」拍拖，她自揭因而被謝洛美追問為何不承認和他的「關係」，婷婷道：「除非講明係男女朋友先可以確認感情……佢仲話『我全家人都咁愛你，你點解唔認？』外國講愛係好普通，佢係單身，但未承認，我唔會一個人（單方面承認）好似『作嘢』咁。」
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