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﻿高Ling盼有觀眾欣賞演技

2017-07-08 列印
■高Ling在活動中晒靚腰。
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  高海寧（高Ling）近日於無線劇《賭城群英會》中，穿泳裝的鏡頭效果「逼爆」成熱話，她昨日出席一義賣宣傳活動時稱，該幕只是劇情需要沒特別，但看到自己該幕的相片時亦覺得「很爆」，並希望觀眾能將焦點放在她的演技上。

  另外，她亦否認被指向緋聞男友鄧智偉逼婚不遂致冷戰的傳言。
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