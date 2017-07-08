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﻿生父係活佛？ 兒子身材似前度周文健 關淑怡15歲餅印囝激高

2017-07-08 列印
幫手拎嘢 青春期嘅浚賢面有粒粒，非常高大，仲好乖仔幫媽咪拎嘢。
輪廓似媽咪 側面睇，浚賢同媽咪像影印咁似。
唔耐煩 女人仔揀嘢食三心兩意，浚賢開始顯得不耐煩，反白眼「無聲抗議」！
乖玩手機 阿仔玩手機陪行，無怨言。
揀特價褸 關淑怡買咗呢件特價$119嘅灰色褸。
精神出騷 日前，林敏驄舉行作品展演唱會，邀得關淑怡做嘉賓。
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        50歲嘅關淑怡（Shirley）今年3月涉於愉景灣酒店餐廳吵鬧，事後被控刑事恐嚇及普通襲擊罪，案件押後至下周一(10日)再聆訊。雖有官司纏身，但Shirley好在有唯一至親、15歲愛子關浚賢貼身呵護。日前下午，凸腩關淑怡現身中環ifc，同行仲有幾年無曝光、突然飆高至180cm嘅獨子。浚賢側面似足媽咪，身高就好有母親前度周文健嘅影子。見浚賢好錫媽咪，陪買衫又幫手拎嘢，好乖仔O架！

        



多年來關淑怡與獨子浚賢相依為命，隨着兒子日漸長大，從前「母子二人行」嘅畫面已好少見。曾話過今年送兒子去美國讀書嘅Shirley，日前激罕帶餅印囝行街。發育期嘅浚賢飆高至約180cm，高母親成個頭，身材似足6呎高嘅周文健。

買減價褸

  日前下午，關淑怡一身「上面蒸鬆糕，下面賣涼粉」衣着「一拖二」現身中環ifc。星媽穿上樽領冷背心加西裝褸，下身短牛仔褲加短boots，有啲不倫不類。而身邊則是現年15歲嘅獨囝浚賢。浚賢高高瘦瘦，比着三吋高跟鞋嘅媽咪仲要高出大半個頭。見他一直玩手機跟實媽咪shopping，好少出聲。她們先入Zara睇減價貨，以往愛行連卡佛嘅Shirley穿梭減價區搜挖長褸、黑色連身裙等，百零蚊一件，好划算。阿仔呢？就一直做低頭族，間中畀吓意見，兩母子有傾有講。最後她買了一件灰色有帽長褸，特價$119，以EPS找數。

阿媽上車前「叉電」

  之後再去另一間boutique快手買多件衫，浚賢幫手攞晒兩袋戰利品，星媽就帶隊入超市買嘢食。見Shirley和女友人以英語對話，然後幫手點了三文治、沙律、燒雞等，買了一大袋熟食返家慢慢歎。然後三人行去四季酒店等的士，星媽先獨自行開「叉叉電」，烈日當空，曬到眉頭皺，同時間發現有記者，Shirley今次無黑面，反而嘴戚戚，有阿仔陪行街，心情果然靚啲喎！

採訪 : 張詠森

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