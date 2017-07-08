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﻿阿仔似邊個？

2017-07-08 列印
■現年56歲嘅周文健6呎高，92年同關淑怡拍拖4年，近年再婚。
■關淑怡曾貼寧波車八世（Zuri Rinpoche 8th）嘅照片，念舊情。
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  02年秘密產子嘅關淑怡，其子生父一直成謎，有傳係佢好友曾志偉。直至14年3月，佢突然喺Instagram揭盅浚賢嘅生父原來係不丹寧波車，之後又在ig分享寧波車八世的舊照，懷念過往一段情。不過睇番浚賢身形好高，又激似媽咪另一個ex周文健囉。
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