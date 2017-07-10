﻿賴慰玲為BB 寧棄6位數廣告

前日踏入31歲生日的賴慰玲，在社交平台上載與舞台劇演員、男友梁子峰合照，留言宣佈將為人母的喜訊，懷有5個月身孕的她昨日和張致恒（Steven）出席一公開活動，說懷孕後不能做危險動作，早前未知有孕則在宣傳活動上攀石！



慰玲至月底仍要拍劇集《棟仁的時光》，劇組很遷就她，高層曾勵珍亦致電叫她萬事小心，令她相當感動。懷孕後重了十磅的慰玲已知腹中BB性別，預產期則為12月及打算順產，但和男友未必在今年結婚。慰玲又透露，懷孕後推掉6位數字酬勞廣告，因有關產品是孕婦忌用，為了BB她亦覺值得！







