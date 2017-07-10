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﻿古仔扮嘢輸畀「喵星人」

2017-07-10 列印
■陳木勝和古仔率眾演員谷戲。
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  陳木勝執導、古天樂、內地演員馬麗、童星劉楚恬和黃星羱等主演的喜劇電影《喵星人》，日前在內地舉行發佈會。

  古仔等人童心未泯，即場玩Cosplay，在該片中說話緩慢的古仔扮樹懶，其他人則扮白龍馬、美人魚和豬八戒等。「喵星人」巨貓「犀犀利」扮來扮去都離不開「大貓咪」形象，最終勝利者當然非「犀犀利」莫屬啦！





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