﻿鋒菲機艙拖手放閃

謝霆鋒與王菲的戀情一直備受關注，霆鋒早前亮相小S主持的節目《姐姐好餓2》時就被問到：「這個禮拜內，有跟人接過吻嗎？」霆鋒聞言雖顯得害羞，但都罕有點頭承認正身處幸福中，令小S一臉羨慕，昨日網上流傳幾張霆鋒和王菲一起搭飛機的相，更見到二人在機艙內對望，有網友指他們在機上全程手拖手，非常恩愛。



至於霆鋒前妻張栢芝的感情雖未有着落，但不時在社交網站上載滑水片段，日前更留言「落飛機即刻過嚟玩完滑水，再去side，腳都無力上水。」看她滑水的姿態有板有眼，栢芝亦不介意把兩個仔的近照放上網，見他們齊齊在沙灘跳起，非常溫馨。



圖：網上圖片